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Лікарі розповіли про стан Лоліти: що з нею

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Лікарі розповіли про стан російської співачки українського походження Лоліти Мілявської після виступу в Ростові-на-Дону. Артистці довелося викликати медиків швидкої допомоги в гримерку.

За словами лікарів, виступ 55-річної Лоліти був настільки емоційним, що, можливо, саме це і стало причиною погіршення самопочуття, пише "КП".

Лікарі розповіли про стан Лоліти: що з нею

mc.bk55.ru

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"Вона просто втомилася після концерту", — розповіли виданню в оточенні співачки.

Як стало відомо, виклик лікарів у гримерку Лоліти надійшов майже одразу після концерту. На місці чергувала приватна швидка допомога, але у медиків щось трапилося з тонометром — нібито заглючив. Тому довелося викликати "муніципалів". Виявилося, що у Лоліти піднявся тиск і почастішало серцебиття. Після цього артистці дали ліки, дочекалися коли тиск нормалізується.

Лікарі розповіли про стан Лоліти: що з нею

utro.ru

"Схоже, вона виклалася на повну на концерті, ось і підстрибнув тиск, — розповіли медики. — Вона розгойдала себе емоційно, ось і результат. Але життю і здоров'ю зоряної пацієнтки нічого не загрожувало. Госпіталізація їй не була потрібна".

Як раніше писав OBOZREVATEL, це вже не перша ситуація з викликом лікаря на концерт Лоліти. У листопаді 2018 року її госпіталізували під час концерту, який проходив у Могильові (Білорусь).

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