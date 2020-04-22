Лікар вперше прокоментував стан російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком.

Як розповів фахівець КП, нещодавно знаменитість відпустили додому.

Анастасія Заворотнюк hellomagazine.com

Так, повідомляється, що медик, який розповів про діагноз Заворотнюк не є її лікуючим лікарем, проте про зірку він знає зі слів колег.

"Актриса спостерігається в Центральній клінічній лікарні, хоча лежить вона не в головній клініці в Москві, а в філії в підмосковній Барвисі. Нещодавно її відпустили додому. Її діагноз – гліобластома. Але форма раку у Заворотнюк не смертельна. Зараз їй набагато краще. Надалі вона зможе повернутися до нормального життя і навіть працювати", – каже медик.

КП

Також він розповів, чим лікують Анастасію:

"Анастасія проходить курс лікування препаратом нового формату. Ліки називаються кейтруда, це таблетки, протипухлинний засіб. Це таргетна терапія, альтернатива гормональної та хіміотерапії. Ліки доставили зі Стенфордського університету, чиї колишні випускники – професори й винайшли цей медпрепарат нового покоління. Засіб порекомендував лікар зі Швейцарії, до якого звернулася мати Анастасії. Варіантів лікування пропонувалося багато. Насамперед видалили пухлину. Але після видалення з'явилася друга пухлина, видалили і її. Операція пройшла успішно. А тепер йде підтримуюча терапія".

Анастасія Заворотнюк КП

Крім того, лікар розповів, як актриса почувається зараз:

"Поки Заворотнюк ще слабенька, бліденька, імунітет ослаблений. Лікарі дуже бояться інфекцій. Найменше зараження – і може постраждати. Тому підвищені вимоги до дотримання чистоти, дезінфекції. Зовні вона, звичайно, змінилася, з'явилася набряклість навколо очей. Після хімії у неї випало волосся, але зараз воно відросло знову. Фізкультурою вона поки не займається, тільки відпочиває. Особливих заборон у неї немає, вона читає книги, в основному класику. У неї великий шанс на одужання. Лікарі сподіваються, що вона зможе жити так само, як раніше" .

Анастасія Заворотнюк kaspyinfo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL: