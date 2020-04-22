"Зовні змінилася": лікар вперше розповів про стан Заворотнюк

Лікар вперше прокоментував стан російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком.
Як розповів фахівець КП, нещодавно знаменитість відпустили додому.
Анастасія Заворотнюк
hellomagazine.com
Так, повідомляється, що медик, який розповів про діагноз Заворотнюк не є її лікуючим лікарем, проте про зірку він знає зі слів колег.
"Актриса спостерігається в Центральній клінічній лікарні, хоча лежить вона не в головній клініці в Москві, а в філії в підмосковній Барвисі. Нещодавно її відпустили додому. Її діагноз – гліобластома. Але форма раку у Заворотнюк не смертельна. Зараз їй набагато краще. Надалі вона зможе повернутися до нормального життя і навіть працювати", – каже медик.
КП
Також він розповів, чим лікують Анастасію:
"Анастасія проходить курс лікування препаратом нового формату. Ліки називаються кейтруда, це таблетки, протипухлинний засіб. Це таргетна терапія, альтернатива гормональної та хіміотерапії. Ліки доставили зі Стенфордського університету, чиї колишні випускники – професори й винайшли цей медпрепарат нового покоління. Засіб порекомендував лікар зі Швейцарії, до якого звернулася мати Анастасії. Варіантів лікування пропонувалося багато. Насамперед видалили пухлину. Але після видалення з'явилася друга пухлина, видалили і її. Операція пройшла успішно. А тепер йде підтримуюча терапія".
Анастасія Заворотнюк
КП
Крім того, лікар розповів, як актриса почувається зараз:
"Поки Заворотнюк ще слабенька, бліденька, імунітет ослаблений. Лікарі дуже бояться інфекцій. Найменше зараження – і може постраждати. Тому підвищені вимоги до дотримання чистоти, дезінфекції. Зовні вона, звичайно, змінилася, з'явилася набряклість навколо очей. Після хімії у неї випало волосся, але зараз воно відросло знову. Фізкультурою вона поки не займається, тільки відпочиває. Особливих заборон у неї немає, вона читає книги, в основному класику. У неї великий шанс на одужання. Лікарі сподіваються, що вона зможе жити так само, як раніше" .
Анастасія Заворотнюк
kaspyinfo.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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