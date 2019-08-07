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Лікар пояснила, що могло згубити Аллу Вербер

4.4т Читати матеріал російською

Російська бізнес-леді, фешн-директор ЦУМу Алла Вербер могла померти через спеку в Європі й незвичні фізичні навантаження.

Таке припущення зробила лікар-онкогематолог Раїса Качанова в коментарі Teleprogramma.pro, додавши, що не береться називати причину, про яку стане відомо тільки після розтину.

Як відомо, Вербер довгий час боролася з раком крові, який також спостерігався колись у її батька. Однак чи стала онкологія причиною трагедії – однозначної відповіді поки дати ніхто не може.

Алла Вербер в Італії

Алла Вербер в Італії

instagram / verberalla

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"Однозначного висновку зробити не можна, не бачачи карти пацієнта. Рак буває різним. Гостра форма лейкозу може вбити протягом декількох тижнів, з хронічною живуть роками. Якусь форму можна втихомирити на час, якась дає стійку ремісію, а деякі агресивні настільки, що боротися марно", – розповіла фахівець.

Алла Вербер на велосипеді

Алла Вербер на велосипеді

instagram / verberalla

Вона додала, що проблемам зі здоров'ям Вербер у будь-якому випадку посприяла спека в Італії, де вона перебувала останнім часом, і фізичне навантаження на велосипеді.

"Зміна клімату, аномальна спека, вік, надмірна або просто незвична фізична активність, зневоднення організму, через що просто згущується кров. Все це вкупі навіть без фактора підвищеного згортання крові через, імовірно, рак утворює небезпечну для життя картину. Вона могла бути абсолютно здоровою людиною з точки зору онкології й просто забути попити на спеці. Іноді цього достатньо для утворення тромбу", – заявила лікар.

Алла Вербер на пляжі

Алла Вербер на пляжі

instagram / verberalla

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Росія
Теги
шоу-бизнес смерть онкологія
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