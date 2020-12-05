"Ліга Сміху: дивитися "Зимовий кубок" онлайн

Відбулася прем'єра нового випуска гумористичного шоу "Ліги сміху" від студії "Квартал 95", в якому назвали команди-переможців номінацій.

Так, під час першої частини випуску назвали три команди, які виграли міні-кубки в номінаціях: "Кращий концерт", "Краще полотно", і "Кращий театральний". А в другій частині, яка відбудеться через тиждень, назвуть головного переможця "Ліги Сміху. Зимового кубку".

Крім того, в ефірі глядачі побачили ведучим випуску репера Потапа, який замінив Євгена Кошового, оскільки артист захворів на коронавірус і не зміг бути присутнім на грі.

Після всіх конкурсів кожен тренер і команда отримали міні-кубки в своїх номінаціях: "Кращий концерт" – команда "Ого", "Краще полотно" – команда "Наш формат", "Кращий театральний" –- команда СМТ.

Переглянути весь випуск онлайн:

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, був названий переможець шостого сезону "Ліги сміху".