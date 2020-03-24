Лідер російського гурту "Руки вверх!" Сергій Жуков зізнався, що йому "відрізали половину тіла" через пухлину.

Про це артист розповів у передачі "Ціна красивого життя" на телеканалі Росія 1.

Сергій Жуков vokrug.tv

Так, за словами співака, звичайний синець, який з'явився після удару під час концерту, через деякий час перетворився в пухлину. Втім, лікарі не могли зрозуміти, що відбувається з артистом.

"На порожньому місці мене звалило, причому страшно. Незрозуміла історія з хворобою, коли зі звичайного удару все переросло в те, що мені відрізали половину тіла. Я провів три місяці в лікарнях, переніс три операції і не розумів, виберуся я і взагалі чи вийду на сцену. Я говорив: "Кому дати грошей? Везіть мене кудись: до Німеччини, в Ізраїль". А лікарі відповідали: "Ми не знаємо, що у вас, куди ми вас повеземо?", – згадує Жуков.

Сергій Жуков з дружиною starhit.ru

Пізніше співакові вдалося отримати закордонний експериментальний медичний апарат, з яким він ходив два місяці:

"Я ходив весь в акумуляторах два місяці, носив в руках цю штуку. Весь в дротах. І тільки вона мене врятувала".

Сергій Жуков vm.ru

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