Лідер "Лепріконсів" щодо мовчання артистів про протести в Білорусі: їм страшно, вони залежні

Лідер відомого білоруського гурту"Лепріконси" Ілля Мітько закликав публіку не цькувати місцевих артистів за те, що вони не висловлювалися про протести в Білорусі.

Зокрема, він виправдав лідера гуртів "Ляпис Трубецкой" і Brutto Сергія Міхалка за те, що той не реагував в мережі на ситуацію після виборів у Білорусі, коли ОМОН побив демонстрантів. Про це йшла мова в інтерв'ю з журналісткою Наталією Влащенко для YouTube-проекту "Vласть vs Vлащенко" (дивіться відео в кінці новини).

Також, за його словами, білоруські музиканти можуть втратити роботу через свою політичну позицію.

Ілля Мітько розповів, чому білоруські музиканти мовчали про протести Голос Правди

"Я закликаю нікого з білоруських музикантів не засуджувати. Тому що і Макс Корж відгріб, і Сергія Міхалка розкритикували. Завжди до чогось можна причепитися, той же Міхалок, він стільки вже всього зробив для Білорусі, залиште його в спокої. Я впевнений, не просто так він мовчав, йому вже і так дісталося", – зазначив білоруський рокер.

Репер звернувся до тих, хто вийшов на протести в Білорусі Instagram Макса Коржа

Музикант заявив, що влада Білорусі може нашкодити кар'єрі музикантів, заборонивши їх концерти на території країни через політичні переконання.

"Білоруським артистам страшно що-небудь говорити, їх можуть поставити "на бан" або відправити в чорний стоп-лист, заблокувати концертні майданчики. Саме так все і відбувається, є шанс залишитися взагалі без роботи. Є ті, які працюють виключно на території Республіки Білорусь – ті взагалі хлопці вкрай залежні від держави. У нас держава займає більшу частину життя людини. Тим більше артистів, країна невелика і ринок концертів теж маленький", – уточнив рокер.

Білоруський рокер висловився про ситуацію в Білорусі Instagram Іллі Мітько

Відзначимо, сам Ілля Мітько також відреагував в соціальних мережах на ситуацію, яка склалася в Білорусі. Він підкреслив, що це може мати для нього негативні наслідки.

"Тому я розумію всіх хлопців, і мене прошу зрозуміти: не вимагайте багато чого. І навіть те, що я зараз скажу, для мене може мати наслідки. Однак уже зараз неможливо мовчати", – підсумував артист.

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