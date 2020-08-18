Лідер "Лепріконсів" щодо мовчання артистів про протести в Білорусі: їм страшно, вони залежні

Лідер білоруської групи "Лепріконси" розповів про протести в Білорусі.
Лідер відомого білоруського гурту"Лепріконси" Ілля Мітько закликав публіку не цькувати місцевих артистів за те, що вони не висловлювалися про протести в Білорусі.
Зокрема, він виправдав лідера гуртів "Ляпис Трубецкой" і Brutto Сергія Міхалка за те, що той не реагував в мережі на ситуацію після виборів у Білорусі, коли ОМОН побив демонстрантів. Про це йшла мова в інтерв'ю з журналісткою Наталією Влащенко для YouTube-проекту "Vласть vs Vлащенко" (дивіться відео в кінці новини).
Також, за його словами, білоруські музиканти можуть втратити роботу через свою політичну позицію.
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"Я закликаю нікого з білоруських музикантів не засуджувати. Тому що і Макс Корж відгріб, і Сергія Міхалка розкритикували. Завжди до чогось можна причепитися, той же Міхалок, він стільки вже всього зробив для Білорусі, залиште його в спокої. Я впевнений, не просто так він мовчав, йому вже і так дісталося", – зазначив білоруський рокер.
Репер звернувся до тих, хто вийшов на протести в Білорусі Instagram Макса Коржа
Музикант заявив, що влада Білорусі може нашкодити кар'єрі музикантів, заборонивши їх концерти на території країни через політичні переконання.
"Білоруським артистам страшно що-небудь говорити, їх можуть поставити "на бан" або відправити в чорний стоп-лист, заблокувати концертні майданчики. Саме так все і відбувається, є шанс залишитися взагалі без роботи. Є ті, які працюють виключно на території Республіки Білорусь – ті взагалі хлопці вкрай залежні від держави. У нас держава займає більшу частину життя людини. Тим більше артистів, країна невелика і ринок концертів теж маленький", – уточнив рокер.
Білоруський рокер висловився про ситуацію в Білорусі Instagram Іллі Мітько
Відзначимо, сам Ілля Мітько також відреагував в соціальних мережах на ситуацію, яка склалася в Білорусі. Він підкреслив, що це може мати для нього негативні наслідки.
"Тому я розумію всіх хлопців, і мене прошу зрозуміти: не вимагайте багато чого. І навіть те, що я зараз скажу, для мене може мати наслідки. Однак уже зараз неможливо мовчати", – підсумував артист.
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