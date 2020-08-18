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Лідер "Лепріконсів" щодо мовчання артистів про протести в Білорусі: їм страшно, вони залежні

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Лідер білоруського гурту 'Лепріконси' розповів про протести в Білорусі

Лідер білоруської групи "Лепріконси" розповів про протести в Білорусі.

Лідер відомого білоруського гурту"Лепріконси" Ілля Мітько закликав публіку не цькувати місцевих артистів за те, що вони не висловлювалися про протести в Білорусі.

Зокрема, він виправдав лідера гуртів "Ляпис Трубецкой" і Brutto Сергія Міхалка за те, що той не реагував в мережі на ситуацію після виборів у Білорусі, коли ОМОН побив демонстрантів. Про це йшла мова в інтерв'ю з журналісткою Наталією Влащенко для YouTube-проекту "Vласть vs Vлащенко" (дивіться відео в кінці новини).

Також, за його словами, білоруські музиканти можуть втратити роботу через свою політичну позицію.

Ілля Мітько розповів, чому білоруські музиканти мовчали про протести

Ілля Мітько розповів, чому білоруські музиканти мовчали про протести Голос Правди

"Я закликаю нікого з білоруських музикантів не засуджувати. Тому що і Макс Корж відгріб, і Сергія Міхалка розкритикували. Завжди до чогось можна причепитися, той же Міхалок, він стільки вже всього зробив для Білорусі, залиште його в спокої. Я впевнений, не просто так він мовчав, йому вже і так дісталося", – зазначив білоруський рокер.

Репер звернувся до тих, хто вийшов на протести в Білорусі

Репер звернувся до тих, хто вийшов на протести в Білорусі Instagram Макса Коржа

Музикант заявив, що влада Білорусі може нашкодити кар'єрі музикантів, заборонивши їх концерти на території країни через політичні переконання.

"Білоруським артистам страшно що-небудь говорити, їх можуть поставити "на бан" або відправити в чорний стоп-лист, заблокувати концертні майданчики. Саме так все і відбувається, є шанс залишитися взагалі без роботи. Є ті, які працюють виключно на території Республіки Білорусь – ті взагалі хлопці вкрай залежні від держави. У нас держава займає більшу частину життя людини. Тим більше артистів, країна невелика і ринок концертів теж маленький", – уточнив рокер.

Білоруський рокер висловився про ситуацію в Білорусі

Білоруський рокер висловився про ситуацію в Білорусі Instagram Іллі Мітько

Відзначимо, сам Ілля Мітько також відреагував в соціальних мережах на ситуацію, яка склалася в Білорусі. Він підкреслив, що це може мати для нього негативні наслідки.

"Тому я розумію всіх хлопців, і мене прошу зрозуміти: не вимагайте багато чого. І навіть те, що я зараз скажу, для мене може мати наслідки. Однак уже зараз неможливо мовчати", – підсумував артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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