Відомий український музикант, лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк зібрався в політику і буде балотуватися у Вінницьку міську раду від "Партії Вінничан".

Про це повідомила пресслужба партії на офіційній сторінці в Facebook, зазначивши, що артист ітиме на вибори першим номером у списку.

"Тут повинен був бути великий пост про почесного громадянина Вінниці, волонтера, громадського діяча та відомого вінничанина Віктора Бронюка. Але. Дуже велика кількість вінничан особисто знає Віктора Володимировича і не стільки за творчою кар'єрою в гурті "ТІК", скільки за його справами, допомогою і, насамперед, як людину. Тому просто. Знайомтеся! Перший номер "Партії Вінничан" у Вінницьку міську раду – Віктор Бронюк", – йдеться у повідомленні.

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк зібрався в політику. molagroup.com.ua

Facebook-акаунт "Партії Вінничан"

Цю інформацію підтвердив і сам Бронюк на особистій сторінці в Facebook. Як заявив співак, партію цікавитиме успіх не одного міста, а всієї області.

"Я не один раз об'їздив всю Україну. І наша Вінниця, на тлі інших обласних центрів, виглядає дійсно дуже гідно. Це факт. А те, що сьогодні зібралася ціла купа охочих позмагатися за мерське крісло, на мій погляд, виглядає дивно. Прямо парад кандидатів. У всіх інших містах нашої області все добре? В райцентрах, селищах, селах? Нас цікавить успіх усієї Вінницької області!" – йдеться в заяві лідера гурту "ТІК".

Віктор Бронюк боротиметься за крісло депутата мерії Вінниці. odnaminyta.com

Facebook-акаунт Віктора Бронюка

Віктор Бронюк – український музикант, лідер гурту "ТІК". Народився 24 березня 1979 року у Вінницькій області. У нього дві освіти – педагогічне училище та історичний факультет. У 2005 році Бронюк створив гурт "ТІК" (Тверезість і Культура). Найбільшу популярність колективу принесла пісня "Олені".

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