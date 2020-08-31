Лідер гурту Little Big заявив про розлучення з дружиною

Лідер гурту Little Big Ілля Прусікін і співачка Ірина Смєлая, яка виступає під псевдонімом Татарка, оголосили про розлучення після чотирьох років шлюбу.

На YouTube-каналі Tatarka артисти опублікували звернення до шанувальників, в якому зізналися, що не готові жити разом тільки заради їхнього сина Добрині. Але при цьому вони залишилися друзями (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, Прусікін розповів, що через концерти Little Big постійно був у роз'їздах, а його дружина "просто чекала". Тому вони ухвалили рішення про розлучення ще в грудні 2019 року.

Прусікін і Татарка оголосили про розлучення Скриншот відео

"Відносини на відстані – це повне г*вно, хто б що не говорив. Зберегти сім'ю заради дитини – егоїзм", – додала Ірина.

Артисти порадили обговорювати всі проблеми в сім'ї, щоб розлучитися без скандалів. Також Прусікін пообіцяв, що коли він не буде в турах, то буде проводити час з Ірою і сином.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська розповіла, як пережила розлучення з пластичним хірургом Едгаром. А також дала поради жінкам, як не "зламатися" після важкого розлучення.

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