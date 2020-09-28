Лідер "Дизель шоу" про конкурентів: усі пішли в політику

Лідер "Дизель шоу" Єгор Крутоголов заявив, що в їхньої студії немає конкурентів, адже всі хороші гумористи пішли в політику.

В інтерв'ю виданню "Факти" 40-річний актор розповів, що так було не завжди, тому що раніше відбувалася жорстока боротьба за глядачів. Були спроби закрити проєкт, підкупити акторів, але "Дизель шоу" намагалося постійно відбиватися й триматися разом.

"Зараз я навіть не знаю, хто може змагатися з нами в силі акторського складу. Чому хулігани ходять компанією? Тому що відчувають силу зграї, а у нас – творчий натовп, який гумором може наваляти будь-кому!" – наголосив Крутоголов.

Актори "Дизель шоу". fakty.ua

Також актор зізнався, що в нього відсутні політичні амбіції. На його думку, кожен має займатися своєю справою, тому він продовжуватиме смішити людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше між гумористичними студіями "Квартал 95" і "Дизель шоу" виник скандал через плагіат жартів. Актор студії "Квартал 95" Артем Гагарін грубо відповів "Дизелю" на звинувачення у плагіаті. Він зазначив, що вони за основу для свого номера взяли епізод із книги, яка вийшла ще у 2013 році. Отже, за словами Гагаріна, "Дизель шоу" теж її "вкрали" в автора.