Лідер "Чоловічої держави" Поздняков убитий у власному будинку

Засновник скандального російського пабліку "Чоловіча держава" Владислав Поздняков убитий у Стамбулі.

Про це Telegram-каналу "Підйом" розповів його знайомий.

За його словами, спочатку інформація з'явилася в мережі, і він вирішив перевірити її, зателефонувавши матері Позднякова. Вона підтвердила загибель сина.

"Зв'язався з матір'ю Влада. Вона підтвердила вбивство", – заявив чоловік.

Мати Позднякова розповіла, що він загинув від кількох ножових поранень, які були нанесені йому в під'їзді власного будинку.

Поздняков помер у реанімації, не приходячи до тями. За словами джерела, блогер отримував погрози "по кілька тисяч щодня, особливо після того, як ним зацікавилися в Чечні".

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський актор Грегорі Тайрі Бойс, який зіграв однокласника головної героїні Белли у фільмі "Сутінки", і його дівчина Наталі знайдені мертвими в Лас-Вегасі.