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28 лютого • оновлено в 14:36
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Лідер "Бумбокс" Хливнюк розлучився з дружиною – ЗМІ

4.7т
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ЗМІ повідомили про те, що соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розлучився зі своєю дружиною Ганною після 10 років шлюбу.

Зокрема, про це повідомляє українська телеведуча Соломія Вітвіцька на своєму Telegram-каналі "Особливе з Соломією".

Андрій Хливнюк з дружиною Ганною

Андрій Хливнюк з дружиною Ганною

oskar.kyiv.ua

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Так, як пише Вітвіцька, Андрій і Ганна вже кілька місяців не з'являються разом на світських заходах. Більш того, за чутками, пара вже майже півроку не живе разом і саме Ганна прийняла рішення піти з сім'ї.

Про розставання Соломія поцікавилася у самого Хливнюка, проте співак неохоче відповів на питання.

"Так це, блін, не ваша справа, друзі мої. Як би так сказати, щоб не послати вас? Ніколи не приносите свою роботу додому, і не тягніть домашні справи на роботу, і тоді у вас все буде добре. Так. Це схоже на відповідь? Не дуже? Ну тоді йдіть в ср*ку", – різко відповів Хливнюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Хливнюк висловився про українських зірок у Росії.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Андрій Хливнюк
Місце
Україна
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