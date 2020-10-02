Лідер "Бумбокс" Хливнюк про анексію Криму: все повернеться, цей період для історії – ніщо

Фронтмен популярного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк висловив думку, що Крим обов'язково повернеться до складу України. Головне, за його словами – зосередитися на тому, щоб ця тема не зникла зі світового порядку денного.

Про це йшлося в його інтерв'ю для "Крим.Реалії". Хливнюк зазначив, що він дуже сумує за Кримом, який анексувала Росія, а також за людьми, які там живуть. Півострів він вважає своїм домом (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я дуже сумую за Кримом, дуже люблю півострів і людей, які там живуть. Це наш дім. Для тисяч українців різного походження, різної національності. Там мої рідні люди. Я не вважаю Україну великою країною, і в маленькій "квартирі" під назвою Україна Крим займає дуже і дуже важливе місце", – зазначив музикант.

Він також підкреслив, що Крим може повернутися до складу України через 10, 20, або 50 років, однак цей період для історії не є значимим. Водночас співак додав, що хоч він і виступає проти окупації Криму, на людей, які ніяк не відреагували на анексію півострова, він не тримає образи.

"Я не ображаюся на тих людей, які не відреагували на анексію Криму. До чого тут образи? Є чітке усвідослення ситуації, є висновки здорових дорослих людей. А образи ні до чого доброго не приводять... Все повернеться! Скільки б там не було, 10, 20, 50 або 100 років – для історії ніщо. Обов'язково Крим повернеться, все залежить від того, як ми всі працюватимемо в цьому напрямку", – підсумував Андрій Хливнюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк емоційно висловився про українських зірок у Росії.