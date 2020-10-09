Лідер "Бумбокс" Андрій Хливнюк заразився коронавірусом

Карина Бондаренко Люди 06:36, 9.10.2020

Український співак, фронтмен популярної групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк заразився коронавірусом.

Про хворобу 40-річний музикант 8 жовтня повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Хливнюк заспокоїв фанатів і розповів про своє самопочуття.

"Друзі, на жаль я захворів COVID-19. Почуваюсь як при сильній застуді. Не хвилюйтеся, будь ласка, і бережіть себе", – написав лідер "Бумбокс".

Музикант повідомив про хворобу в соцмережі.
Андрій Хливнюк у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, фронтмен популярної групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк висловив думку, що Крим обов'язково повернеться до складу України. Головне, за його словами – зосередитися на тому, щоб ця тема не пропала зі світового порядку денного.

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