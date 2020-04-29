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29 квітня • оновлено в 19:25
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Лідер "Агати Крісті" Гліб Самойлов екстрено госпіталізований: що сталося

1.6т
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Музикант, лідер рок-гурту "The Matrixx" і один з фронтменів гурту "Агати Крісті" Гліб Самойлов екстрено госпіталізований через гострий напад панкреатиту.

Через це гурт The Matrixx, в якому зараз грає артист, змушений скасувати свій онлайн-концерт. Про це повідомили на офіційній сторінці колективу в Instagram.

Гліб Самойлов

Гліб Самойлов

instagram.com/thematrixx_official

"Дорогі друзі! На жаль, ми змушені повідомити, що онлайн-концерт Гліба Самойлова і гурту The MATRIXX, запланований на 29 квітня, переноситься на 10 травня у зв'язку зі станом здоров'я Гліба. Його екстрено госпіталізували з гострим приступом панкреатиту. Зараз стан артиста стабільний, він перебуває під наглядом лікарів", - повідомив менеджмент артиста.

Любі друзі! На жаль, ми змушені повідомити, що онлайн-концерт Гліба Самойлова і групи The MATRIXX, запланований на 29 квітня, переноситься на 10 травня у зв'язку зі станом здоров'я Гліба. Його екстрено госпіталізували з гострим приступом панкреатиту. Зараз стан артиста стабільний, він перебуває під наглядом лікарів. Ми бажаємо Глібу якнайшвидшого одужання і впевнені, що шанувальники теж приєднаються до цих побажань. Група The MATRIXX обов'язково відіграє запланований онлайн-концерт, тому всі куплені лоти дійсні. До зустрічі 10 травня на vk.com/matrixxlive! #TheMatrixx # ГлебСамойлов # Снейк # СтасяМатвеева # ВалерійАркадін # онлайнконцерт # onlineконцерт # ВКонтакте

Публікація від Гліб Самойлов & The Matrixx (@thematrixx_official)

Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий індійський актор, який знімався в Голлівуді і Боллівуді, Іррфан Кхан помер. Йому було 53 роки.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Гліб Самойлов
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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