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"Ліберали чортові, з пе*ерастами": одіозний Охлобистін висловився щодо протестів у Росії

2.6т Читати матеріал російською

Скандальний російський актор Іван Охлобистін, якого Володимир Зеленський в березні назвав ідіотом за провокаційне відео, висловився щодо протестів у РФ.

В інтерв'ю виданню "Собеседник" він розкритикував молодь, яка хоче змін, та попередив, "якщо все розгориться, буде біда".

"І з боку, як і у всіх росіян, складається відчуття, що москвичі, ліберали чортові, з пе*ерастами, ой, з гомосексуалістами і обдуреною ними молоддю кіпеш хочуть. І буде, як в Україні, – та ну їх на фіг. І ось що я скажу: немає в цій ситуації з протестами патріотизму ні з одного, ні з іншого боку", – сказав він.

Охлобистін висловився щодо протестів у РФ

Охлобистін висловився щодо протестів у РФ

За словами Охлобистіна, чиновники, які захищають владу, часто мають подвійне громадянство і вілли в Європі та Америці. А опозиціонери сидять на грантах і хочуть стати на місце тих, кого критикують.

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"Розумієте, я працював у політиці. Тут немає виходу. Єдиний – це покарати й тих, й інших, тому що, якщо все розгориться, буде велика біда. Молоді це пояснити неможливо, вони думають, що це закінчиться на рівні кіпешу – я завжди за кіпеш, але не в масштабах країни. Це тупик. Може, ввести посаду, яка керуватиме, як був "всесоюзний староста" Калінін? Це було ілюзією, звичайно, але трохи й працювало. Він періодично приходив до Сталіна: Йосип Віссаріоновичу, такі тут справи, ті трохи не справляються, й ті теж, а народ бешкетує", – додав актор.

Іван Охлобистін

Іван Охлобистін

instagram / psykero1477

Раніше із заявою про протести в Росії оскандалився епатажний російський шоумен Сергій Звєрєв, порекомендувавши інвалідам не ходити на неузгоджені мітинги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Протести у Росії
Особа
Іван Охлобистін
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Новини Росії
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