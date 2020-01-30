"Лежить бездиханна": стали відомі подробиці про стан Заворотнюк

Відомий російський музичний критик Сергій Сосєдов розповів, що актриса Анастасія Заворотнюк знаходиться в дуже поганому стані.

Подробицями Сосєдов поділився в коментарі виданню Собеседник.

"Я особисто Настю не бачив, але кажуть, що вона ще в дуже поганому стані. У свідомості, ситуація стабільно важка. Але поки вона жива, слава Богу. Може, є якась надія", – каже критик.

Сергій Сосєдов unpp.com.ua

Крім того, Сосєдов зізнався, що він підтримує рішення родичів актриси не розповідати про стан Заворотнюк.

"Те, що її лікування максимально закрито – це правильно, безумовно. Є речі приватного порядку, які є таємницею особистості. А що показувати, чим хвалитися? Тим, що людина тяжко хвора? Від того, що про це будуть говорити, їй не стане краще. Я цілком і повністю на боці родичів, які закривають інформацію. Про що говорити, якщо людині погано, якщо вона лежить бездиханна. У Фріске була інша ситуація. Там все було швидко: хвороба проходила швидкоплинно, динаміка – дуже потужна. А у випадку Заворотнюк ніби все стабілізувалося, все знаходиться в стагнації, на точці замерзання. Стабільно важкий стан. Але, якщо порівнювати з тим, що було, стало краще. Я знаю, що було зовсім погано", – каже Сергій.

Анастасія Заворотнюк women.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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