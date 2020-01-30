"Лежить бездиханна": стали відомі подробиці про стан Заворотнюк

Відомий російський музичний критик Сергій Сосєдов розповів, що актриса Анастасія Заворотнюк знаходиться в дуже поганому стані.
Подробицями Сосєдов поділився в коментарі виданню Собеседник.
"Я особисто Настю не бачив, але кажуть, що вона ще в дуже поганому стані. У свідомості, ситуація стабільно важка. Але поки вона жива, слава Богу. Може, є якась надія", – каже критик.
Сергій Сосєдов
unpp.com.ua
Крім того, Сосєдов зізнався, що він підтримує рішення родичів актриси не розповідати про стан Заворотнюк.
"Те, що її лікування максимально закрито – це правильно, безумовно. Є речі приватного порядку, які є таємницею особистості. А що показувати, чим хвалитися? Тим, що людина тяжко хвора? Від того, що про це будуть говорити, їй не стане краще. Я цілком і повністю на боці родичів, які закривають інформацію. Про що говорити, якщо людині погано, якщо вона лежить бездиханна. У Фріске була інша ситуація. Там все було швидко: хвороба проходила швидкоплинно, динаміка – дуже потужна. А у випадку Заворотнюк ніби все стабілізувалося, все знаходиться в стагнації, на точці замерзання. Стабільно важкий стан. Але, якщо порівнювати з тим, що було, стало краще. Я знаю, що було зовсім погано", – каже Сергій.
Анастасія Заворотнюк
women.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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