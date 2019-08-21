Лежала у трубках і впадала в кому: з'явилися деталі про останні дні Назарової

Актриса Олександра Назарова до останнього відчайдушно боролася за своє життя.

Про це розповіла керівник театру імені М.Єрмолової Галина Боголюбова в ефірі RenTV. За її словами, в лікарню актриса потрапила ще в липні поточного року.

"Вона давно в лікарні лежала, з липня. У неї з легенями були проблеми. Вона і у трубках лежала, і в кому впадала", – розповіла Боголюбова.

Олександра Назарова "Подробности"

При цьому вона додала, що про дату і місце похорону буде оголошено пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Назарова померла на 80-му році життя в Москві. У неї залишилася 10-річна внучка, яку вона виховувала сама.

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