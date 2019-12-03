"Лев Левченко": Бузова знову осоромилася в Москві

Скандальна російська співачка й телеведуча Ольга Бузова осоромилася на сцені в Москві.

Так, як передає Telegram-канал Super, телезірка отримала нагороду на музичній премії "Золотий хіт 2019" від телеканалу Music Box.

Ольга Бузова Вокруг ТВ

Цього вечора Бузова також виступила на сцені зі своєю новою піснею "Вот она я". Вихід артистки був відразу після співака Лева Лещенка. Про це повідомила сама Ольга, проте припустилася помилки в прізвищі артиста.

"Для мене величезна честь – виступати після Лева Валеріановича Левченка!" – промовила зі сцени Бузова.

Лев Лещенко КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експівзахисник московського "Локомотива" і збірної Росії Дмитро Тарасов бив свою колишню дружину – співачку і ведучу Ольгу Бузову.

Тільки восени 2013 року дівчина тричі викликала поліцію через побиття з боку футболіста.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!