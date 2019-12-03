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3 грудня • оновлено в 14:18
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"Лев Левченко": Бузова знову осоромилася в Москві

2.4т
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Скандальна російська співачка й телеведуча Ольга Бузова осоромилася на сцені в Москві.

Так, як передає Telegram-канал Super, телезірка отримала нагороду на музичній премії "Золотий хіт 2019" від телеканалу Music Box.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

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Цього вечора Бузова також виступила на сцені зі своєю новою піснею "Вот она я". Вихід артистки був відразу після співака Лева Лещенка. Про це повідомила сама Ольга, проте припустилася помилки в прізвищі артиста.

"Для мене величезна честь виступати після Лева Валеріановича Левченка!" промовила зі сцени Бузова.

Лев Лещенко

Лев Лещенко

КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експівзахисник московського "Локомотива" і збірної Росії Дмитро Тарасов бив свою колишню дружину – співачку і ведучу Ольгу Бузову.

Тільки восени 2013 року дівчина тричі викликала поліцію через побиття з боку футболіста.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
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