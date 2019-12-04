Головна Новини
4 грудня • оновлено в 16:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Ганьба і блюзнірство!" Лев Лещенко різко висловився про пенсії в Росії

2.3т
Читати матеріал російською

Російський співак і народний артист СРСР Лев Лещенко розкритикував розміри пенсій в РФ, назвавши їх ганьбою і блюзнірством.

Своє обурення він висловив в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда". "Так, це блюзнірство! Слава богу, що я не отримую пенсію точніше, отримую, але витрачаю на благодійність. Тому що вона настільки мізерна принизливо за нею ходити, розумієте. Ось мені, людині заможній, принизливо за нею ходити. І нехай мене як завгодно засуджують, мовляв, заївся і таке інше. Але це ганьба", — заявив Лещенко.

Лев Лещенко

Лев Лещенко

Фото: uz.sputniknews.ru

Новини
"Лев Левченко": Бузова знову осоромилася в Москві

Також артист зазначив, що його дружина Ірина, яка працювала у творчому середовищі, отримує 8,5 тисячі рублів на місяць. Лев Валер'янович і уявити не може, як би вона на ці гроші існувала, якби не було одружена з ним.

Лев Лещенко з дружиною Іриною

Лев Лещенко з дружиною Іриною

Фото: marmeladiki.msk.ru

"Моя дружина отримує 8500 рублів, хоча вона працювала у творчому середовищі. Як це може бути? Ми декларуємо весь час, що у нас середня пенсія 25 тисяч. Але це брехня справжнісінька! І ось з цим змиритися я не можу", — підсумував Лещенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ назвали розмір пенсій культових зірок в РФ, серед яких артисти Алла Пугачова, Володимир Винокур, Михайло Боярський та інші.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
3
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
где живет его жена? в Москве минимальная пенсия 21 000... то есть даже если ты и не работал никогда, и получаешь копейки, то город доплачивает до 21 000... я не хочу сказать, что пенсии в России высокие, но врать-то не надо...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Исаев Денис, 17500 было, но уже довольно давно повысили... погугли, я знаю, так как у меня жена пенсионерка... а у меня самого военная пенсия, это совсем другая история...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Исаев Денис
Исаев Денис
Zhikharev Dmitry, 17500 в Москве минималка, но это всё равно вдвое больше чем он озвучил. Живут они в Подмосковье на Клязьме но прописаны скорее всего в Москве, у них там две квартиры, одна на Войковской, где вторая не знаю.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги