"Ганьба і блюзнірство!" Лев Лещенко різко висловився про пенсії в Росії

Російський співак і народний артист СРСР Лев Лещенко розкритикував розміри пенсій в РФ, назвавши їх ганьбою і блюзнірством.

Своє обурення він висловив в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда". "Так, це блюзнірство! Слава богу, що я не отримую пенсію — точніше, отримую, але витрачаю на благодійність. Тому що вона настільки мізерна — принизливо за нею ходити, розумієте. Ось мені, людині заможній, принизливо за нею ходити. І нехай мене як завгодно засуджують, мовляв, заївся і таке інше. Але це ганьба", — заявив Лещенко.

Лев Лещенко Фото: uz.sputniknews.ru

Також артист зазначив, що його дружина Ірина, яка працювала у творчому середовищі, отримує 8,5 тисячі рублів на місяць. Лев Валер'янович і уявити не може, як би вона на ці гроші існувала, якби не було одружена з ним.

Лев Лещенко з дружиною Іриною Фото: marmeladiki.msk.ru

"Моя дружина отримує 8500 рублів, хоча вона працювала у творчому середовищі. Як це може бути? Ми декларуємо весь час, що у нас середня пенсія — 25 тисяч. Але це брехня справжнісінька! І ось з цим змиритися я не можу", — підсумував Лещенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ назвали розмір пенсій культових зірок в РФ, серед яких артисти Алла Пугачова, Володимир Винокур, Михайло Боярський та інші.

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