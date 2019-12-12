Співак Лев Лещенко раптово публічно вилаявся матом.

Сталося це на новому шоу коміка Максима Галкіна "Музикаліті", де Лещенко був гостем разом з Кирилом "Блідим" Тимошенко з гурту "Пошла Моллі".

Галкін, зокрема, обговорював з гостями, чому репери в піснях часто називають дівчат суками.

За словами Лещенка, це пов'язано із сексом.

"Сука – це такий сексуальний манок. Називати: ти кльова сука. Є ж це: ну як тобі, подобається? Дуже подобається. Оху*нно подобається", - сказав Лещенко.

Чим викликав здивування у "Блідого".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лев Лещенко різко висловився про пенсії в Росії.

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