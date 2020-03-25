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25 березня • оновлено в 22:10
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Лев Лещенко потрапив в реанімацію після підозр на коронавірус: співак почав задихатися

8.2т
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Російський співак Лев Лещенко, у якого підозрюють коронавірус, потрапив в реанімацію в Комунарці.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

"Моліться за нього": Лещенко потрапив в реанімацію з підозрою на коронавірус

У артиста немає підтвердженого коронавірусу, зараз він чекає результати аналізів. В даний момент легендарний співак перебуває в реанімаційній палаті на 7 поверсі будівлі.

"Сьогодні у Лещенка почалися труднощі з диханням, він почав задихатися, після чого було прийнято рішення перевести його в реанімаційне відділення. Незабаром його стан вдалося стабілізувати", – пише Telegram-канал "Світські хроніки".

Журналістка Ксенія Собчак зазначила, що спілкувалася зі знайомими і дізналася, що артист перебуває в дуже важкому стані.

"Так, він реально перебуває в реанімації. Його там підживлюють після важких гастролей і перельотів по два рази в день. Підживлюють киснем. Він там буде ще дні два. Моліться за нього. Моліться за нього і за дружину. Дасть Бог, вискочимо звідси" , - сказав Олег Дмитрієв, концертний директор Лещенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Винокур різко висловився про госпіталізацію радянського артиста Льва Лещенко з підозрою на коронавірус.

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Автор
Марія Дідик
Теги
шоу-бизнес Новини Росії
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