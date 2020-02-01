Лев Лещенко показав фото дружини в піжамі і викликав подив

Знаменитий російський і радянський співак Лев Лещенко, якому в 2020 році виповнилося 78 років, показав дивне фото разом з дружиною Іриною Лещенко.

Знімок він публікував на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Ірині Лещенко 66 років, і вона ще з 24-річного віку одружена з Левом, - вже більше 30 років. До заміжжя жінка носила прізвище Багудіна.

Пара не тільки не втратила кохання за роки шлюбу, але і досі радує шанувальників ніжними почуттями.

Зокрема, Лев постійно з'являється на світських заходах зі своєю дружиною і активно ділиться спільними фото в соцмережах.

Так, восени 2019 року його показав знімок з дружиною з конкурсу "Новая волна" в Сочі.

Сам виконавець з'явився в досить простому і легкому костюмі, в той час як його дружина вибрала більш вільний і яскравий наряд:

У мережі одяг Ірини Лещенко порівняли з піжамою і поцікавилися, чому вона так одяглася:

Нагадаємо, раніше Настя Каменських фотографією викликала інтерес до своїх трусів.

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