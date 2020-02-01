Головна Новини
1 лютого • оновлено в 16:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Лев Лещенко показав фото дружини в піжамі і викликав подив

1.2т
Читати матеріал російською

Знаменитий російський і радянський співак Лев Лещенко, якому в 2020 році виповнилося 78 років, показав дивне фото разом з дружиною Іриною Лещенко.

Знімок він публікував на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Ірині Лещенко 66 років, і вона ще з 24-річного віку одружена з Левом, - вже більше 30 років. До заміжжя жінка носила прізвище Багудіна.

Пара не тільки не втратила кохання за роки шлюбу, але і досі радує шанувальників ніжними почуттями.

Новини
Якими були в молодості Лев Лещенко і його дружина Ірина, та чи є у них діти

Зокрема, Лев постійно з'являється на світських заходах зі своєю дружиною і активно ділиться спільними фото в соцмережах.

Так, восени 2019 року його показав знімок з дружиною з конкурсу "Новая волна" в Сочі.

Сам виконавець з'явився в досить простому і легкому костюмі, в той час як його дружина вибрала більш вільний і яскравий наряд:

У мережі одяг Ірини Лещенко порівняли з піжамою і поцікавилися, чому вона так одяглася:

Лев Лещенко показав фото дружини в піжамі і викликав подив
Лев Лещенко показав фото дружини в піжамі і викликав подив

Нагадаємо, раніше Настя Каменських фотографією викликала інтерес до своїх трусів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги