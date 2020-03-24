Головна Новини
24 березня • оновлено в 15:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Лев Лещенко госпіталізований: підозрюють коронавірус

4.2т
Читати матеріал російською

Відомий радянський артист Лев Лещенко госпіталізований з підозрою на коронавірус. 78-річний співак потрапив до лікарні разом зі своєю дружиною Іриною.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Лещенко госпіталізований в інфекційну лікарню селища Комунарка (Підмосков'я, РФ). Саме там лікують хворих коронавірусом у Москві. Інформацію також підтвердив кращий друг співака Володимир Винокур, пише "МК".

Лев Лещенко

Лев Лещенко

Афіша.Ру

Медики швидкої допомоги діагностували у сім'ї Лещенко двостороннє запалення легенів. Діагноз коронавірус поки перевіряється.

Винокур, в свою чергу, зазначив, що Лещенко з дружиною не виїжджали з Росії тривалий час, а також дотримувалися заходів карантину. Інцидент прокоментував і концертний директор артиста Олег Дмитрієв.

"Лев Валер'янович, оскільки не могли викликати лікаря додому а ми вже відсиділи 10 днів в самоізоляції поїхав сам. Заїхав в одну клініку, в іншу, порадили йому в Комунарку, ліг на обстеження, попросився. Начебто є підозра на запалення легенів, а інше буде відомо через три дні", – додав Дмитрієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лев Лещенко запропонував скандальній українці Maruv виїхати в Москву, після того, як вона привітала чоловіків з 23 лютого.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Єва Романова
Тема
Коронавірус
Теги
шоу-бизнес Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
7
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги