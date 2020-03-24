Лев Лещенко госпіталізований: підозрюють коронавірус

Відомий радянський артист Лев Лещенко госпіталізований з підозрою на коронавірус. 78-річний співак потрапив до лікарні разом зі своєю дружиною Іриною.

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Лещенко госпіталізований в інфекційну лікарню селища Комунарка (Підмосков'я, РФ). Саме там лікують хворих коронавірусом у Москві. Інформацію також підтвердив кращий друг співака Володимир Винокур, пише "МК".

Лев Лещенко Афіша.Ру

Медики швидкої допомоги діагностували у сім'ї Лещенко двостороннє запалення легенів. Діагноз коронавірус поки перевіряється.

Винокур, в свою чергу, зазначив, що Лещенко з дружиною не виїжджали з Росії тривалий час, а також дотримувалися заходів карантину. Інцидент прокоментував і концертний директор артиста Олег Дмитрієв.

"Лев Валер'янович, оскільки не могли викликати лікаря додому – а ми вже відсиділи 10 днів в самоізоляції – поїхав сам. Заїхав в одну клініку, в іншу, порадили йому в Комунарку, ліг на обстеження, попросився. Начебто є підозра на запалення легенів, а інше буде відомо через три дні", – додав Дмитрієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лев Лещенко запропонував скандальній українці Maruv виїхати в Москву, після того, як вона привітала чоловіків з 23 лютого.

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