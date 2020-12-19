Лесю Нікітюк обікрали прямо під час знімання її шоу

Українська телеведуча Леся Нікітюк стала жертвою пограбування.

Знаменитість обікрали під час під час подорожей по Чернігівській області, повідомили в прес-службі Нового каналу. Так, під час знімання шоу "Le Маршрутка", телеведуча і її водій "Богдана" зупинилися біля поля, щоб відпочити від дороги. Після сну знаменитість помітила, що втратила чимало речей. Грабіжники винесли цінний багаж з транспорту.

Нікітюк повідомила, що в першу чергу у них вкрали телефони і навігатор. Також, за словами ведучої, забрали і більш габаритний багаж. Після неприємного інциденту зірка повідомила, що тепер страхуватиме свої речі.

"Грабіжники забрали турецькі килимки, югославський костюм, винесли холодильник, телевізор, мікрохвильову піч, витяжку. Не розумію, кому потрібен був сервант? Вони що, через поле його тягли? З усіх дорогих вазонів забрали рододендрон", – заявила артистка.

Леся Никитюк. Instagram Лесі Никитюк.

А нещодавно OBOZREVATEL повідомляв про те, що Леся Нікітюк потрапила в трамвайне ДТП. Під час подорожі по Україні зірка вирішила покататися на раритетному карпатському транспорті, який під час руху зійшов з рейок.