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28 вересня • оновлено в 18:33
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"Леся, вогонь!" Нікітюк блиснула голими грудьми

2.3т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками пікантними знімками, на яких постала напівоголеною.

Так, зірка позувала в одних трусиках, прикривши всі пікантні місця шубою. Відповідний знімок вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

"Справжня я", – підписала Нікітюк під фотографією, на якій частково можна розглянути голі груди та струнке тіло.

Напівгола Леся Нікітюк

Напівгола Леся Нікітюк

instagram / lesia_nikituk

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Шанувальники були в захваті від пікантного кадру телеведучої, яка дивиться з того боку екрану хижим поглядом.

"Дуже", "Яка красуня", "Вау", "Трусики чорні, богиня", "Можна й без одягу", "Вогонь, Леся", "Це просто шікардос", "Сексі", – написали фанати.

"Леся, вогонь!" Нікітюк блиснула голими грудьми
"Леся, вогонь!" Нікітюк блиснула голими грудьми
"Леся, вогонь!" Нікітюк блиснула голими грудьми

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

instagram.com/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нікітюк показала пишні груди на фото з чорницею, викликавши ажіотаж в мережі.

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Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
шалава.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я не знаю, кто эта эта женщина с лошадиным лицом, но она очень любит "сверкать" грудью, я заметила
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