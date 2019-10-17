"Леся в смітнику риється": в мережі з'явилося дивне відео з Нікітюк

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно змінила імідж, попалася на дивному занятті.

В її Instagram-сторіс з'явилося відео, де можна подивитися, як знаменитість риється в смітнику на вулиці (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Це що ж, Леся на смітнику риється. Боже, це ж відома телеведуча", – говорить закадровий голос.

Леся Нікітюк риється в смітті Кадр з відео

У цей момент Нікітюк зосереджено щось збирає в пакет у смітнику, розгортається і дуже невдоволено дивиться в камеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, таке заняття могло здивувати численних шанувальників, які звикли бачити гламурну зірку з гострим почуттям гумору. Телеведуча часто балує пікантними образами фанатів.

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