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18 вересня • оновлено в 08:52
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"Леся спокушає": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою

1.9т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала мережу яскравим фото в купальнику. Так, артистка позувала на яхті.

Знімок Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники ведучої залишили безліч компліментів.

"Леся спокушає": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою
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"Богиня", "Сексі", "А без купальника буде?", "Ідеально", "Яка сексі. Леся, ти просто бомба", "Сяй, божевільний діамант", "І кого це Леся спокушає весь цей час в купальниках?", - пишуть в мережі.

"Леся спокушає": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою
"Леся спокушає": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою
"Леся спокушає": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою
"Леся спокушає": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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Особа
Леся Никитюк
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Фигура то струнка а вот на лицо она страшко
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