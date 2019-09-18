"Леся спокушає": Нікітюк захопила мережу стрункою фігурою

Українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала мережу яскравим фото в купальнику. Так, артистка позувала на яхті.

Знімок Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники ведучої залишили безліч компліментів.

"Богиня", "Сексі", "А без купальника буде?", "Ідеально", "Яка сексі. Леся, ти просто бомба", "Сяй, божевільний діамант", "І кого це Леся спокушає весь цей час в купальниках?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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