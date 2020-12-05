Леся Нікітюк зважилася на експеримент з волоссям. Фото

Obozrevatel Люди 13:04, 5.12.2020 Оновлено: 13:37, 5.12.2020

Українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала користувачів мережі новою зміною іміджу.

Знаменитість часто приміряє на собі нові образи, один з останніх – зірка з'явилася з лисиною на шоу "Танці з зірками". Цього разу Нікітюк вибрала більш скромний образ – артистка наростила пасма довжиною до талії.

Фото з оновленою зачіскою телеведуча опублікувала в Instagram, де запитала шанувальників, з якою довжиною їй краще: коротким чи довгим волоссям.

Леся Нікітюк із новою зачіскою.
Instagram Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк із довгим волоссям.
Instagram Лесі Нікітюк

Зміна іміджу Нікітюк настільки прийшлася до смаку користувачам мережі, що ті, зі свого боку, засипали зірку під знімками втішними коментарями. Навіть українські зірки відзначили, що новий образ дуже до лиця артистці.

"Красуня в будь-якому образі", "Ох і ах", "Дуже красиво, на себе не схожа", – писали знаменитості під фото телеведучої.

Українські зірки відзначили, що новий образ дуже личить Нікітюк.
Instagram Лесі Нікітюк
Фанати засипали Нікітюк компліментами.
Instagram Лесі Нікітюк

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, також змінила імідж українська співачка Michelle Andradе.

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