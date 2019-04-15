Леся Нікітюк завела мережу фото з оголеними грудьми

Українська телеведуча Леся Нікітюк, зірка передачі "Хто зверху", захопила мережу відвертим фото. На ньому вона позувала в топі, який ледь прикривав її груди.

Користувачі мережі захопилися знімком, який артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Солодка", "Красуня", "Прямо сама, як вишенька на торті", "Богиня", "Ого, це персики", "Дуже ефектно", — пишуть у коментарях до фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леся Нікітюк викликала неоднозначну реакцію своїх фоловерів відвертим фото, на якому сміливо продемонструвала груди.

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