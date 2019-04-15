МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Леся Нікітюк завела мережу фото з оголеними грудьми

6.2тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк, зірка передачі "Хто зверху", захопила мережу відвертим фото. На ньому вона позувала в топі, який ледь прикривав її груди.

Користувачі мережі захопилися знімком, який артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк завела мережу фото з оголеними грудьми
Новини
"Довели з самого ранку": Пугачову змусили плакати в день народження. Відео

"Солодка", "Красуня", "Прямо сама, як вишенька на торті", "Богиня", "Ого, це персики", "Дуже ефектно", — пишуть у коментарях до фото.

Леся Нікітюк завела мережу фото з оголеними грудьми
Леся Нікітюк завела мережу фото з оголеними грудьми
Леся Нікітюк завела мережу фото з оголеними грудьми
Леся Нікітюк завела мережу фото з оголеними грудьми
Леся Нікітюк завела мережу фото з оголеними грудьми
Леся Нікітюк завела мережу фото з оголеними грудьми
Леся Нікітюк завела мережу фото з оголеними грудьми
Леся Нікітюк завела мережу фото з оголеними грудьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леся Нікітюк викликала неоднозначну реакцію своїх фоловерів відвертим фото, на якому сміливо продемонструвала груди.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Леся Никитюк
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Schuck Paula
Schuck Paula
Я залишила останню роботу і почала працювати в Інтернеті два місяці. Я виграв $ 29463 для керування веб-сторінками. Як? Я працюю в Інтернеті! Моя стара робота зробила мене нещасним. Тепер я можу сказати, що моє життя жахливо змінилося на краще !. Просто відкрийте посилання на цьому сайті та відвідайтеe картки тoщo нa дoмашніх нoсіях i більшe карт для більш дoкладнoї інфoрмації. ....... >>>>>>>>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки