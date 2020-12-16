Леся Нікітюк, Тіна Кароль та інші: хто може стати головною героїнею шоу "Холостячка 2"

Видання "Краще медіа" склало список знаменитостей, які можуть стати головними героїнями популярного реаліті-шоу "Холостячка". На їхню думку, якщо організатори проєкту вирішать випустити другий сезон, то, ймовірно, "холостячкою" буде Тіна Кароль, Леся Нікітюк або ж інші відомі персони.

У переліку кожна з жінок успішна і яскрава особистість. Вони незаміжні, і тому в них є всі шанси стати героїнями шоу "Холостячка". Про це повідомляє "Краще медіа".

Тіна Кароль

Уже сім років співачка вдова й сама виховує 12-річного сина. Довгий час тему особистого життя Кароль не порушувала, проте артистка дедалі більше говорить про те, що жінці обов'язково потрібен чоловік, і вона готова до нових стосунків.

Тіна Кароль 112 Україна

Леся Нікітюк

Популярна телеведуча з відмінним почуттям гумору Леся Нікітюк – завидна наречена. Про її особисте життя нічого не відомо, крім того, що в неї є улюблений пес на кличку Рафаель.

Леся Нікітюк 24 канал

Ексучасниця "ВІА Гри" є дуже яскравою та сексуальною дівчиною. У Романової 2-річний син Мартін. За словами зірки, вона сама хотіла б стати головною "холостячкою" країни. Романова заявила, що в сучасному світі складно знайти хорошого чоловіка, особисто вона поки такого не зустріла.

Міша Романова Експрес газета

Поки співачка офіційно не представила громадськості свого обранця, цілком ймовірно, що її особисте життя може змінитися до старту другого сезону.

Наталя Могилевська LIGA.net

Зовсім нещодавно співачка розлучилася зі своїм чоловіком, у шлюбі з яким пробула всього пів року. За словами Гросу, часу на пошуки коханого в неї поки немає, тому проєкт "Холостячка" може їй ідеально допомогти в цьому.

Аліна Гросу UkrMedia

36-річна Тетяна Решетняк сама виховує сина Даніеля. Влітку співачка зізналася, що в неї з'явився коханий чоловік, проте вже через кілька місяців вони розлучилися.

У пресслужбі артистки повідомили, що поки пропозицій стати головною героїнею "Холостячки" не було.

TAYANNA Best Music

Солістка гурту "НеАнгели" вже півтора року як розлучена. Вона виховує двох дітей і про особисте життя артистки поки невідомо. Раніше вона натякала, що в неї з'явився інший чоловік, але вона ще не представила його публіці.

Слава Камінська "Факти"

Нещодавно з'явилася інформація про те, що відома гімнастка закрутила роман із ексхолостяком Сергієм Мельником. Багато хто вважає, що все це був піар-хід, тому її також внесли до списку "завидних холостячок".

Анна Різатдінова 24 канал

Свої стосунки з чоловіками співачка не афішує, але все ж завидна наречена може стати головною героїнею шоу "Холостячка".

Злата Огнєвіч 24 канал

Українська актриса поки ніяк не коментує можливість взяти участь в реаліті-шоу, але все-таки її внесли до списку "холостячки", оскільки наразі вона є однією з найпопулярніших знаменитостей кіно.

Дар'я Петрожицька iod.media

Нагадаємо, "Холостячка" – українське реаліті-шоу побачень, що з'явилася в жовтні 2020 року на телеканалі "СТБ".

У кожному випуску головна героїня зустрічається з одним або відразу декількома чоловіками. Ці побачення проходять у різних місцях. Під час зустрічей чоловіки повинні сподобатися "холостячці", щоб зацікавити її та позбутися від конкурентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у восьмому випуску реаліті "Холостячка" шоу покинув Андрій Рибак.