Леся Нікітюк, Тіна Кароль та інші: хто може стати головною героїнею шоу "Холостячка 2"

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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Леся Нікітюк, Тіна Кароль та інші: хто може стати головною героїнею шоу 'Холостячка 2'

Видання "Краще медіа" склало список знаменитостей, які можуть стати головними героїнями популярного реаліті-шоу "Холостячка". На їхню думку, якщо організатори проєкту вирішать випустити другий сезон, то, ймовірно, "холостячкою" буде Тіна Кароль, Леся Нікітюк або ж інші відомі персони.

У переліку кожна з жінок успішна і яскрава особистість. Вони незаміжні, і тому в них є всі шанси стати героїнями шоу "Холостячка". Про це повідомляє "Краще медіа".

Тіна Кароль

  • Уже сім років співачка вдова й сама виховує 12-річного сина. Довгий час тему особистого життя Кароль не порушувала, проте артистка дедалі більше говорить про те, що жінці обов'язково потрібен чоловік, і вона готова до нових стосунків.

Тіна Кароль
Леся Нікітюк

  • Популярна телеведуча з відмінним почуттям гумору Леся Нікітюк – завидна наречена. Про її особисте життя нічого не відомо, крім того, що в неї є улюблений пес на кличку Рафаель.

Леся Нікітюк
Міша Романова

  • Ексучасниця "ВІА Гри" є дуже яскравою та сексуальною дівчиною. У Романової 2-річний син Мартін. За словами зірки, вона сама хотіла б стати головною "холостячкою" країни. Романова заявила, що в сучасному світі складно знайти хорошого чоловіка, особисто вона поки такого не зустріла.

Міша Романова
Наталя Могилевська

  • Поки співачка офіційно не представила громадськості свого обранця, цілком ймовірно, що її особисте життя може змінитися до старту другого сезону.

Наталя Могилевська
Аліна Гросу

  • Зовсім нещодавно співачка розлучилася зі своїм чоловіком, у шлюбі з яким пробула всього пів року. За словами Гросу, часу на пошуки коханого в неї поки немає, тому проєкт "Холостячка" може їй ідеально допомогти в цьому.

Аліна Гросу
TAYANNA

  • 36-річна Тетяна Решетняк сама виховує сина Даніеля. Влітку співачка зізналася, що в неї з'явився коханий чоловік, проте вже через кілька місяців вони розлучилися.

  • У пресслужбі артистки повідомили, що поки пропозицій стати головною героїнею "Холостячки" не було.

TAYANNA
Слава Камінська

  • Солістка гурту "НеАнгели" вже півтора року як розлучена. Вона виховує двох дітей і про особисте життя артистки поки невідомо. Раніше вона натякала, що в неї з'явився інший чоловік, але вона ще не представила його публіці.

Слава Камінська
Анна Різатдінова

  • Нещодавно з'явилася інформація про те, що відома гімнастка закрутила роман із ексхолостяком Сергієм Мельником. Багато хто вважає, що все це був піар-хід, тому її також внесли до списку "завидних холостячок".

Анна Різатдінова
Злата Огнєвіч

  • Свої стосунки з чоловіками співачка не афішує, але все ж завидна наречена може стати головною героїнею шоу "Холостячка".

Злата Огнєвіч
Дар'я Петрожицька

  • Українська актриса поки ніяк не коментує можливість взяти участь в реаліті-шоу, але все-таки її внесли до списку "холостячки", оскільки наразі вона є однією з найпопулярніших знаменитостей кіно.

Дар'я Петрожицька

Нагадаємо, "Холостячка" – українське реаліті-шоу побачень, що з'явилася в жовтні 2020 року на телеканалі "СТБ".

У кожному випуску головна героїня зустрічається з одним або відразу декількома чоловіками. Ці побачення проходять у різних місцях. Під час зустрічей чоловіки повинні сподобатися "холостячці", щоб зацікавити її та позбутися від конкурентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у восьмому випуску реаліті "Холостячка" шоу покинув Андрій Рибак.

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