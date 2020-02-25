Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в Єгипті, вразила фанатів новим гарячим фото.
Так, відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, лежачи на спині посеред моря та демонструючи спокусливі форми.
Леся Нікітюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
"Море і відпочинок", – прокоментувала публікацію телеведуча.
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото: instagram/lesia_nikituk
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового знімка зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк оголила груди
Фото: instagram/lesia_nikituk
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк в пікантній фотосесії
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.
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