Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в Єгипті, вразила фанатів новим гарячим фото.

Так, відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, лежачи на спині посеред моря та демонструючи спокусливі форми.

Леся Нікітюк Фото: instagram/lesia_nikituk

"Море і відпочинок", – прокоментувала публікацію телеведуча.

Леся Нікітюк у відвертому купальнику Фото: instagram/lesia_nikituk

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового знімка зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк оголила груди Фото: instagram/lesia_nikituk

Спокуслива Леся Нікітюк Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото: instagram/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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