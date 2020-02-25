Головна Новини
26 лютого • оновлено в 03:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Леся Нікітюк схвилювала шанувальників гарячим фото в купальнику

921
Читати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в Єгипті, вразила фанатів новим гарячим фото.

Так, відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, лежачи на спині посеред моря та демонструючи спокусливі форми.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

"Море і відпочинок", – прокоментувала публікацію телеведуча.

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото: instagram/lesia_nikituk

Новини
"Холостяк" Добринін та його наречена викликали ажіотаж інтимним фото

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового знімка зірки. Вони засипали її компліментами.

Нікітюк схвилювала гарячим фото в купальнику
Нікітюк схвилювала гарячим фото в купальнику
Нікітюк схвилювала гарячим фото в купальнику
Нікітюк схвилювала гарячим фото в купальнику

Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк оголила груди

Леся Нікітюк оголила груди

Фото: instagram/lesia_nikituk

Спокуслива Леся Нікітюк

Спокуслива Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії

Леся Нікітюк в пікантній фотосесії

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Леся Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Леся Никитюк
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Колхозная лошадь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги