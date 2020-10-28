Леся Нікітюк розповіла, завдяки кому потрапила в шоу-бізнес

Українська ведуча Леся Нікітюк зізналася, завдяки кому стала такою популярною, і хто мотивував її підкорити шоу-бізнес.

За її словами, у 2012 році вона зустріла співака EL Кравчука, слова якого круто змінили її життя. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Нового каналу.

"2012 рік. Центр Києва. Корпоратив. Я тоді виступала з монологом Снігуроньки, але це була політизована Снігуронька – я копіювала одну відому особистість. У мене був костюм, який ми з мамою купили на хмельницькому базарі, переробили його, причепили брошку, наділи гольфи", – згадала Леся під час зйомок шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

Після виступу зірка вийшла на сцену, де стояв EL Кравчук.

"Він запитав, звідки цей прекрасний костюм. Я розповіла, що ми з мамою пошили його самі, і він відповів: "Ти будеш справжнім артистом. Тому що тільки справжня зірка може придумувати собі імідж, шити костюми й робити все сама!"", – розповіла ведуча.

Леся Нікітюк розповіла, як стала популярною 24 канал

Несподіваний комплімент від артиста круто змінив життя Нікітюк – вона дійсно стала справжньою зіркою.

"Можна сказати, що я стала відомою завдяки EL Кравчуку, адже його слова дуже мене мотивували", – підкреслила Леся.

Десятий, ювілейний сезон "Хто зверху?" – щочетверга о 19:00 на Новому каналі. А тревел-проєкт Лесі Нікітюк "Le Маршрутка" – щопонеділка о 18:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські телеведучі Ольга Фреймут і Леся Нікітюк разом виступили в дев'ятому випуску шоу "Танці з зірками" і викликали хвилю критики в мережі.