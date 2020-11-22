Леся Нікітюк потрапила в трамвайну ДТП

Українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила в ДТП: трамвай, на якому зірка подорожувала, зійшов із рейок.

Неприємний інцидент стався з артисткою на Галичині, коли та вирішила покататися на раритетному карпатському трамвайчику.

"Маршрут має протяжність 13 кілометрів. Трамвай проїжджає його за чотири години. Пішки цей відрізок можна пройти швидше, але як же романтично покататися по вузькоколійці", – розповідала ведуча "Le Маршрутки".

По дорозі трамвай зійшов із рейок, на щастя, ніхто з туристів не постраждав, оскільки він їхав не на великій швидкості. Довелося тільки перервати екскурсію й почекати біля вагона, поки транспорт поставили назад на рейки.

"Я це відчула. Думала, що в нас тільки маршрутка ламається, а тут ще й трамваї зі мною летять повз колії(", – поділилася зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нікітюк висміяла Фреймут за її "уроки етикету".