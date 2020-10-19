Лесі Нікітюк – 33: телеведуча назвала найкращий подарунок на день народження

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк 19 жовтня святкує свій день народження – зірці виповнилося 33 роки.

Так, знаменитість на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому позує в білому топі та шортах із деніму. Образ вона доповнила великим вінком із червоних квітів. Ведуча попросила шанувальників залишати привітання під публікацією (фото дивіться нижче).

"Одягла віночок, сіла на стільчик і чекаю привітань. Я дякую Богу за можливості та реалізацію! Дякую батькам за свій оптимізм, дякую друзям за те, що ви є. Найкращий подарунок – це Ле Маршрутка о 18:00 на Новому канал і вафельний торт мами Кет", – написала Нікітюк.

До привітань ведучої з днем народження долучилися не лише шанувальники, а й зірки українського шоу-бізнесу: Оля Цибульська, Олександр Пономарьов, MamaRika та інші.

"Іванівна, хай на вашому дворі заблудиться принц і залишиться форевер", "Многая літа", "З днем народження, Лесю. А стіл накриєш?" – написали знаменитості в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня свій день народження відсвяткувала українська співачка, яка проживає в Росії, Світлана Лобода. Артистці виповнилося 38 років. З нагоди свята зірка опублікувала серію відвертих знімків у ванній.