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20 жовтня • оновлено в 04:46
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Лесі Никитюк - 32: найгарячіші фото екс-ведучої "Орла і решки"

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19 жовтня відомій української телеведучій Лесі Никитюк виповнилося 32 роки.

На честь свята OBOZREVATEL зібрав найгарячіші фото колишньої телеведучої "Орла і решки", а також розповідає, як же вона стала знаменитою.

Найбільш відома з передачі "Орел і решка", Леся Никитюк народилася 19 жовтня 1987, в місті Хмельницький.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

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"Навіщо так відверто?" Нікітюк захопила мережу струнким тілом

Вона брала активну участь в КВН, після чого подалася на шоу "Розсміши коміка".

Никитюк на "Розсміши коміка"

Никитюк на "Розсміши коміка"

Скрін з відео

Отримавши першу славу, вона успішно вигравала в передачі тричі. Після чого в 2012 стала новою ведучою "Орла і решки". За свою прекрасну роботу і славу вона була номінована на національну телевізійну премію "Телетріумф" як ведуча розважальної програми.

Никитюк з ведмедиком

Никитюк з ведмедиком

Інстаграм Никитюк

У 2018 році телеведуча брала участь в проекті "Танці з зірками". Судді часто критикували Лесю Никитюк за відсутність пластичності. Однак кілька місяців проекту все ж дали свій результат, адже в 2018 році Леся погодилася на сміливу фотосесію для чоловічого глянцю XXL.

Пропонуємо подивитися на найгарячіші фото красуні.

Никитюк без білизни

Никитюк без білизни

XXL

Никитюк роздягається

Никитюк роздягається

XXL

Никитюк в білизні

Никитюк в білизні

XXL

Гола Никитюк

Гола Никитюк

XXL

Никитюк в купальнику

Никитюк в купальнику

Інстаграм Никитюк

Никитюк на море

Никитюк на море

Інстаграм Никитюк

сексуальна Никитюк

сексуальна Никитюк

Інстаграм Никитюк

Никитюк у ванній

Никитюк у ванній

Інстаграм Никитюк

Никитюк в нічній сорочці

Никитюк в нічній сорочці

Інстаграм Никитюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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Автор
Марія Охота Марія Охота
Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
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