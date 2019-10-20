Лесі Никитюк - 32: найгарячіші фото екс-ведучої "Орла і решки"

19 жовтня відомій української телеведучій Лесі Никитюк виповнилося 32 роки.
На честь свята OBOZREVATEL зібрав найгарячіші фото колишньої телеведучої "Орла і решки", а також розповідає, як же вона стала знаменитою.
Найбільш відома з передачі "Орел і решка", Леся Никитюк народилася 19 жовтня 1987, в місті Хмельницький.
Леся Никитюк
Viva
Вона брала активну участь в КВН, після чого подалася на шоу "Розсміши коміка".
Никитюк на "Розсміши коміка"
Скрін з відео
Отримавши першу славу, вона успішно вигравала в передачі тричі. Після чого в 2012 стала новою ведучою "Орла і решки". За свою прекрасну роботу і славу вона була номінована на національну телевізійну премію "Телетріумф" як ведуча розважальної програми.
Никитюк з ведмедиком
Інстаграм Никитюк
У 2018 році телеведуча брала участь в проекті "Танці з зірками". Судді часто критикували Лесю Никитюк за відсутність пластичності. Однак кілька місяців проекту все ж дали свій результат, адже в 2018 році Леся погодилася на сміливу фотосесію для чоловічого глянцю XXL.
Пропонуємо подивитися на найгарячіші фото красуні.
Никитюк без білизни
XXL
Никитюк роздягається
XXL
Никитюк в білизні
XXL
Гола Никитюк
XXL
Никитюк в купальнику
Інстаграм Никитюк
Никитюк на море
Інстаграм Никитюк
сексуальна Никитюк
Інстаграм Никитюк
Никитюк у ванній
Інстаграм Никитюк
Никитюк в нічній сорочці
Інстаграм Никитюк
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.
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