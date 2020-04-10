Російський співак Лев Лещенко висловився з приводу звинувачень у тому, що він заразив співачку Надію Бабкіну коронавірусом.

В інтерв'ю МК артист заявив, що в країні почалася "пандемія біснування".

Лев Лещенко gazeta.ru

"Це прямо напасть якась, ще й пандемія біснування до всього іншого почалася. Дуже прикро. Щойно ми з дружиною Ірою вийшли з лікарні, і відразу госпіталізація Наді Бабкіної... Вона моя колега, мій товариш, чудова артистка, улюблениця народу й теж не уникла цієї напасті. І, здавалося б, велику жалість і співчуття повинні відчувати по відношенню взагалі до всіх, хто хворіє. А відбувається щось зовсім протилежне. Якась вакханалія розгорнулася на чужому горі", – каже Лещенко.

Надія Бабкіна today.ua

Крім того, артист зазначив, що дехто був упевнений, що він не одужає:

"Я вражений, що є люди, які не тільки створюють паніку, але сіють якусь нелюдську, звірячу злобу. Я вдячний всім, хто за мене хвилювався, але і розумію в той же час, що комусь хотілося і в моєму випадку якогось трагічного фіналу. Як це так – новела добре закінчилася? А всі чекали, що він помре. Видужав, зараза... Так, все лицемірно, нещиро... Люди зачерствіли. Не знаю чому. Можливо, через страх".

Лев Лещенко newsone.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у російської співачки Надії Бабкіної, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус, почалося ускладнення після пневмонії.