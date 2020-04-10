Головна Новини
10 квітня • оновлено в 18:16
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Лещенко відреагував на звинувачення в зараженні Бабкіної

8.2т
Читати матеріал російською

Російський співак Лев Лещенко висловився з приводу звинувачень у тому, що він заразив співачку Надію Бабкіну коронавірусом.

В інтерв'ю МК артист заявив, що в країні почалася "пандемія біснування".

Лев Лещенко

Лев Лещенко

gazeta.ru

"Це прямо напасть якась, ще й пандемія біснування до всього іншого почалася. Дуже прикро. Щойно ми з дружиною Ірою вийшли з лікарні, і відразу госпіталізація Наді Бабкіної... Вона моя колега, мій товариш, чудова артистка, улюблениця народу й теж не уникла цієї напасті. І, здавалося б, велику жалість і співчуття повинні відчувати по відношенню взагалі до всіх, хто хворіє. А відбувається щось зовсім протилежне. Якась вакханалія розгорнулася на чужому горі", – каже Лещенко.

Надія Бабкіна

Надія Бабкіна

today.ua

Крім того, артист зазначив, що дехто був упевнений, що він не одужає:

"Я вражений, що є люди, які не тільки створюють паніку, але сіють якусь нелюдську, звірячу злобу. Я вдячний всім, хто за мене хвилювався, але і розумію в той же час, що комусь хотілося і в моєму випадку якогось трагічного фіналу. Як це так – новела добре закінчилася? А всі чекали, що він помре. Видужав, зараза... Так, все лицемірно, нещиро... Люди зачерствіли. Не знаю чому. Можливо, через страх".

Лев Лещенко

Лев Лещенко

newsone.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у російської співачки Надії Бабкіної, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус, почалося ускладнення після пневмонії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
Надія Бабкіна
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
12
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сам Геннадий
Сам Геннадий
Люди ожесточились, потому что ты, Лещенко, на телевидении трепался, что вернулся из гастролей в США и там нет никакой паники, и ваще это все чепуха, этот ваш короновирус. А когда ты оказался сам зараженный, тебе припомнили твою браваду. А ты так ничего и н епонял, видимо ума или совести у тебя отродясь не было.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

  • У світі захворіли більше 1,6 мільйона осіб, загинули – більше 95 тисяч.

  • Медики виявили несподіваний симптом коронавірусу: на вигляд – звичайне почервоніння.

  • У Закарпатській області та на Волині посилили карантин і заборонили жителям виходити з дому в найближчі вихідні.

  • За прогнозом МВС України, Європа і світ будуть закриті для туризму ще рік.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги