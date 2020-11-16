Лещенко поскаржився на безгрошів'я через коронавірус: немає коштів навіть на хліб

Відомий радянський і російський співак Лев Лещенко поскаржився на погане матеріальне становище через пандемію коронавіруса.

За його словами, у деяких артистів залишилися грошові накопичення, в той час як менш популярні співаки відчувають потребу. Також він зазначив, що сам звертався по допомогу до друзів, пише "Говорить Москва".

"Я не кажу про наших 20-30 зірок, так, вони накопичили якісь гроші, але інші люди бідують. Убили жанр просто, розумієте. У них навіть пенсії немає. Пенсіонери хоча б пенсію отримують, а артисти взагалі нічого не отримують зараз. Сім або вісім місяців немає концертів, немає коштів для існування, у людей на хліб немає. Я знаю артистів похилого віку, вони не в топі, і вони бідують. Ми змушені утримувати колективи. Добре, у мене є благодійний фонд, я накопичив якісь гроші, мені друзі допомагають. Якщо б цього не було... ", – розповів Лещенко.

Крім того, він додав, що багато вітчизняних артистів через пандемію не мають ніякого доходу вже більше півроку.

"До того ж ми платимо податки, ніхто ж їх не скасовує. З цих же бідних артистів вони платять транспортний податок, податок на нерухомість, якщо хтось купив, не дай бог, якусь халупу. Нічого не отримують, взагалі нуль. Уявіть собі, як можна прожити сім місяців, взагалі не отримуючи жодної копійки грошей. Добре, допомагають бабусі, дідусі, батьки підтримують", – підкреслив співак.

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