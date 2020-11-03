Лесь Подерв'янський відзначив 68-річчя: найзнаковіші цитати сатирика про Україну

Український художник, сатирик і драматург Лесь Подерв'янський у вівторок, 3 листопада відзначив свій день народження – йому виповнилося 68 років.

Подерв'янський знаменитий своїми іронічними п'єсами, які зачіпають гостросоціальні теми і наповнені різкими формулюваннями та нецензурною лексикою. Також письменник має чітку громадянську позицію і нерідко коментує ситуацію в країні. OBOZREVATEL публікує знакові цитати знаменитого сатирика про Україну, її народ і культуру.

"Парадокс України в тому, що її еліта завжди представляла її гіршу частину, хоча повинно бути навпаки...".

"Український гумор був, є і буде, і його абсолютно неможливо втягнути в телевізор, через його очевидну "неформатність". Тому "ящик" живе за своїми дебільним законам, а живе українське слово – за своїми. І вони практично ніколи не перетинаються".

У владі не боги, а звичайні рагулі, яких ми сьогодні поставили, а завтра скинемо. А щодо самих політичних персонажів, то вони не можуть бути іншими, тому що таке суспільство. Є закон фізики і все його знають, що ла*но завжди плаває нагорі.

"... Пикатий телевізор Sony показує смішне і водночас з тим трагічне кіно. Це не Кустуріца і не Грінуей. Це засідання Верховної Ради".

"Ми живемо в ла*ні і вдаємо, що це – гладіолуси".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лесь Подерв'янський заявив, що українці ніяк не зможуть співіснувати з росіянами, тому що ті не сприймають Україну, як самостійну державу.