Російська телеведуча Лєра Кудрявцева показала груди після видалення імплантів

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева, якій хірургічним шляхом видалили силіконові імпланти з грудей через розрив одного з них, показала фото в купальнику.

Знімок із відпочинку на її сторінці в Instagram з'явився в неділю, 8 березня. Жінка опублікувала фото в форматі сторіз.

На ньому вона позує в сонцезахисних окулярах та яскраво-рожевому купальнику, сидячи на шезлонгові.

Лєра Кудрявцева Фото: instanews-media.ru

Лєра Кудрявцева Скріншот

Нагадаємо, Кудрявцева сама розповіла про те, що потрапила в лікарню через проблеми з імплантом. Вона зізналася, що збільшила груди 15 років тому.

За словами телеведучої, їй довелося перенести термінову і дуже важку операцію.

Кудрявцева до видалення імплантів Cosmopolitan

Кудрявцева до видалення імплантів Wday.ru

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Лєра Кудрявцева оголосила про свій відхід із каналу "Муз-ТВ" після скандалу з премією.

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