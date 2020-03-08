Російська телеведуча Лєра Кудрявцева показала груди після видалення імплантів

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева, якій хірургічним шляхом видалили силіконові імпланти з грудей через розрив одного з них, показала фото в купальнику.
Знімок із відпочинку на її сторінці в Instagram з'явився в неділю, 8 березня. Жінка опублікувала фото в форматі сторіз.
На ньому вона позує в сонцезахисних окулярах та яскраво-рожевому купальнику, сидячи на шезлонгові.
Лєра Кудрявцева
Фото: instanews-media.ru
Лєра Кудрявцева
Скріншот
Нагадаємо, Кудрявцева сама розповіла про те, що потрапила в лікарню через проблеми з імплантом. Вона зізналася, що збільшила груди 15 років тому.
За словами телеведучої, їй довелося перенести термінову і дуже важку операцію.
Кудрявцева до видалення імплантів
Cosmopolitan
Кудрявцева до видалення імплантів
Wday.ru
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Лєра Кудрявцева оголосила про свій відхід із каналу "Муз-ТВ" після скандалу з премією.
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