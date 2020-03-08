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8 березня • оновлено в 19:01
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Російська телеведуча Лєра Кудрявцева показала груди після видалення імплантів

12.9т
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Російська телеведуча Лєра Кудрявцева, якій хірургічним шляхом видалили силіконові імпланти з грудей через розрив одного з них, показала фото в купальнику.

Знімок із відпочинку на її сторінці в Instagram з'явився в неділю, 8 березня. Жінка опублікувала фото в форматі сторіз.

На ньому вона позує в сонцезахисних окулярах та яскраво-рожевому купальнику, сидячи на шезлонгові.

Лєра Кудрявцева

Лєра Кудрявцева

Фото: instanews-media.ru

Лєра Кудрявцева

Лєра Кудрявцева

Скріншот

Нагадаємо, Кудрявцева сама розповіла про те, що потрапила в лікарню через проблеми з імплантом. Вона зізналася, що збільшила груди 15 років тому.

За словами телеведучої, їй довелося перенести термінову і дуже важку операцію.

Кудрявцева до видалення імплантів

Кудрявцева до видалення імплантів

Cosmopolitan

Кудрявцева до видалення імплантів

Кудрявцева до видалення імплантів

Wday.ru

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Лєра Кудрявцева оголосила про свій відхід із каналу "Муз-ТВ" після скандалу з премією.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Лера Кудрявцева
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес фотографии пластична хірургія
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
и 2 месяца не прошло,оперативно обозавцы
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