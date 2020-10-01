Лепс втратив бізнес через пандемію коронавірусу

Російський співак Григорій Лепс змушений був закрити свою кулінарну лавку з пирогами в центрі Москви, відкриту лише рік тому.

Про це повідомляє видання Starhit з посиланням на співробітників музиканта. За словами інсайдерів, Лепс "розпрощався" з бізнесом через пандемію коронавірусу – під час дії санітарних обмежень підприємство стало збитковим.

"Кулінарну лавку "Пироги" співак відкрив у центрі Москви буквально рік тому. Ціни на пиріжки та десерти були більш ніж демократичні, однак починання не виправдало надій – кілька днів тому кафе призупинило свою роботу. За словами співробітників, воно не приносило Лепсу очікуваного доходу, а в період пандемії й зовсім стало сильно збитковим. Як мінімум оренда приміщення на П'ятницькій, хоч і досить невеликого, – момент витратний", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до закриття Григорій Лепс планував відкрити мережу подібних кафе. У Москві у нього продовжують працювати рюмочна та ресторан.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 8 вересня російський співак Григорій Лепс виступив в окупованому Донецьку. Концерт артиста відбувся на площі Леніна з нагоди "Дня визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників під час Великої Вітчизняної війни".