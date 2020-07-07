Лепс розкритикував російський шоубіз: запропонував повернути жорсткі правила з СРСР

Російський співак Григорій Лепс відзначився дивною заявою про шоу-бізнес в Росії і запропонував повернути жорсткі правила для артистів, які діяли в СРСР.

За його словами, він би повернув в російський шоубіз комісії, члени яких визначали за радянських часів майстерність того чи іншого артиста, пише MК.Ru.

"Раніше працювали такі комісії, які визначали ступінь майстерності і рівень виконавця або композитора. Ось їх я б знову повернув", – заявив артист.

Григорій Лепс висловився про російський шоубіз Дни.ру

Варто нагадати, що за часів СРСР була система категорій і тарифікації артистів та концертних виконавців. Члени спеціальної комісії визначали ступінь майстерності артиста і його категорію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Григорій Лепс записав пісню разом з російським реп-виконавцем Тіматі. Трек "С чистого листа" викликав хвилю критики в мережі – його назвали головним провалом артистів. Так, всього за кілька годин з моменту публікації на YouTube кліп зібрав більше 200 тисяч дизлайків. Незабаром автори приховали кількість лайків і дизлайків.