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12 березня • оновлено в 15:11
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Леонтьєв скасував концерти через операцію: що сталося

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Відомий російський 70-річний співак Валерій Леонтьєв скасував кілька концертів через хворобу. Як виявилося артистові довелося пережити операцію.

Про це повідомив концертний директор Леонтьєва Борис Чигир.

"Робив операцію": Леонтьєв скасував концерти через хворобу

instagram / valera_leontiev

"Нормально у нього все з самопочуттям. Просто він робив операцію там на спину в січні місяці. У нього якесь загострення, я навіть не можу сказати професійною мовою. Але, типу, радикуліту щось трапилося. Це тимчасове явище. Зараз вже все в нормі", - заявив він.

"Робив операцію": Леонтьєв скасував концерти через хворобу

instagram / valera_leontiev

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Валерій Леонтьєв переніс важку хворобу у артиста була пневмонія. До Леонтьєва "швидка" приїжджала по кілька разів на день ставити крапельниці, оскільки тільки вони рятували виконавця.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
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