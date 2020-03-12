Леонтьєв скасував концерти через операцію: що сталося

Відомий російський 70-річний співак Валерій Леонтьєв скасував кілька концертів через хворобу. Як виявилося артистові довелося пережити операцію.

Про це повідомив концертний директор Леонтьєва Борис Чигир.

instagram / valera_leontiev

"Нормально у нього все з самопочуттям. Просто він робив операцію там на спину в січні місяці. У нього якесь загострення, я навіть не можу сказати професійною мовою. Але, типу, радикуліту щось трапилося. Це тимчасове явище. Зараз вже все в нормі", - заявив він.

instagram / valera_leontiev

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Валерій Леонтьєв переніс важку хворобу у артиста була пневмонія. До Леонтьєва "швидка" приїжджала по кілька разів на день ставити крапельниці, оскільки тільки вони рятували виконавця.

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