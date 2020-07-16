Леоніду Агутіну – 52: як співак змінився з початку кар'єри

16 липня заборонений СБУ російський співак і композитор Леонід Агутін відзначає свій 52-ій день народження.

Агутін є одним з найбільш затребуваних в РФ виконавців, який активно виступає на "великій сцені" вже більше 30 років. OBOZREVATEL вирішив дізнатися як виглядав Агутін в молодості і як він змінився зараз.

Російські зірки естради часто називають Агутіна "босоногим хлопчиком російської естради" в пам'ять про першу пісню "Босоногий хлопчик", яка зробила його знаменитим.

Як виглядає Агутін зараз Teleprogramma.pro

З 1989 року він їздив по республікам СРСР з гастролями в складі відомих російських колективів як "розігріваючого" артиста. Батько Леоніда Микола Агутін мав естрадно-музичну біографію. Він був вокалістом, учасником знаменитого радянського вокально-інструментального ансамблю "Блакитні гітари" – того самого, в якому починали багато легенд російської естради: Ігор Крутий, В'ячеслав Малежик, Роксана Бабаян і тд.

Леонід Агутін в дитинстві Instagram Леоніда Агутіна

У 1994 році Агутін презентує свій головний хіт "Хоп хей, ла ла лей" і пісню "Голос високої трави". Тоді він вперше стає переможцем престижного на той час конкурсу "Пісня року" відразу в трьох номінаціях: "Краща композиція року", "Кращий альбом" і "Співак року". З тих пір, власне, і почався його шлях як артиста, відомого на весь пострадянський простір.

Леонід Агутін в юності Instagram Леоніда Агутіна

Тоді його від безлічі інших артистів естради відрізняв своєрідний стиль – довге кучеряве волосся, потерті джинси і кольорові сорочки. У теперішній же час співак виглядає абсолютно по-іншому – він помітно додав у вазі, кардинально змінив зачіску і почав віддавати перевагу більш стриманому, діловому стилю в одязі.

Леонід Агутін і Алла Пугачова Passion.ru

До 2015 року співак також користувався популярністю – і в Україні, однак після виступів анексованому РФ Криму артиста внесли в базу "Миротворець", йому заборонений в'їзд на територію України.

Молодий Леонід Агутін Instagram Леоніда Агутіна

Агутін на піку популярності ShowbizDaily.ru

Агутін і Газманов Дни.ру

Агутін і Варум Instagram Леоніда Агутіна

Леонід Агутін зараз GlobalSib

Особисте життя Агутіна

У різні роки Агутіна пов'язували любовні стосунки з багатьма жінками. Першою дружиною артиста була жінка на ім'я Світлана. З нею Леонід прожив близько п'яти років, однак згодом розлучився в 1993 році. Також він перебував у цивільному шлюбі з балериною Марією Воробйовою. В рамках цього любовного союзу на світ з'явилася їхня дочка Поліна (1997 рік).

Сім'я Агутіна і Варум Instagram Леоніда Агутіна

У 2000-му році Агутін одружився втретє. Нової дружиною артиста стала співачка українського походження Анжеліка Варум. Весільна церемонія пройшла у Венеції, перед цим шлюб був узаконений в Росії. У дуеті зі своєю дружиною Анжелікою Варум артист записав безліч пісень, які зробили згодом помітний вплив на розвиток їхньої кар'єри.

Весілля Агутіна і Варум (2000 рік) Газета.Ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня 2020 року російська співачка і дружина Леоніда Агутіна Анжеліка Варум відзначила день народження – їй виповнився 51 рік. Дивіться підбірку відвертих фото артистки.