Леонардо ДіКапріо вперше стане батьком – ЗМІ

Юля Ухіна Люди 09:38, 1.10.2020 Оновлено: 09:45, 1.10.2020

Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо вперше готується стати батьком разом зі своєю обраницею Камілою Морроне.

Про це виданню Woman's day розповіли друзі зіркової пари. За словами інсайдерів, Морроне поки знаходиться на перших місяцях вагітності.

Леонардо ДіКапріо і Каміла Морроне. колаж

Від самого актора підтвердження цієї інформації ще не було. Однак, як зазначають шанувальники Леонардо, не так давно його кохана Каміла була помічена на пляжі з кругленькою формою живота. До речі, пара зустрічається близько трьох років.

Каміла Морроне і Леонардо ДіКапріо. hellomagazine.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леонардо ДіКапріо застукали за пікантним заняттям з коханою Камілою Морроне.

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