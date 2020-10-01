Леонардо ДіКапріо вперше стане батьком – ЗМІ

Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо вперше готується стати батьком разом зі своєю обраницею Камілою Морроне.

Про це виданню Woman's day розповіли друзі зіркової пари. За словами інсайдерів, Морроне поки знаходиться на перших місяцях вагітності.

Від самого актора підтвердження цієї інформації ще не було. Однак, як зазначають шанувальники Леонардо, не так давно його кохана Каміла була помічена на пляжі з кругленькою формою живота. До речі, пара зустрічається близько трьох років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Леонардо ДіКапріо застукали за пікантним заняттям з коханою Камілою Морроне.