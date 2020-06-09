Леонардо ДіКапріо і Каміллу Морроне заскочили на шопінгу: як виглядає актор під час пандемії. Фото
Відомий голлівудський актор Леонардо ДіКапріо разом зі своєю обраницею, знаменитою моделлю Каміллою Морроне, влаштували шопінг.
Знімки пари, де вони виходять з покупками з супермаркету, з'явилися на сторінці Instagram під назвою jackdawsonfpp (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
На кадрах видно, що пара купила піцу, а також іншу їжу. Виглядають ДіКапріо і Морроне буденно – обидва в звичайному одязі і, що важливо, в масках і навіть гумових рукавичках.
Ймовірно, вони вирішили зробити покупки одразу на декілька днів, про що свідчить кількість пакетів.
Відомо, що Камілла молодша за Леонардо на 23 роки. Вони вперше потрапили під приціл папараці близько року тому. З тих пір інтерес преси до їхнього союзу не вщухає.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Леонардо ДіКапріо застукали за пікантним заняттям з коханою.
Також повідомлялося, що супутниця ДіКапріо знялася у відвертій фотосесії.