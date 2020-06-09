Леонардо ДіКапріо і Каміллу Морроне заскочили на шопінгу: як виглядає актор під час пандемії. Фото

люди 18:13, 9.06.2020 Оновлено: 18:20, 9.06.2020

Відомий голлівудський актор Леонардо ДіКапріо разом зі своєю обраницею, знаменитою моделлю Каміллою Морроне, влаштували шопінг.

Знімки пари, де вони виходять з покупками з супермаркету, з'явилися на сторінці Instagram під назвою jackdawsonfpp (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

На кадрах видно, що пара купила піцу, а також іншу їжу. Виглядають ДіКапріо і Морроне буденно – обидва в звичайному одязі і, що важливо, в масках і навіть гумових рукавичках.

Леонардо ДіКапріо
Instagram jackdawsonfpp
Леонардо ДіКапріо
Instagram jackdawsonfpp

Ймовірно, вони вирішили зробити покупки одразу на декілька днів, про що свідчить кількість пакетів.

ДіКапріо і Морроне на шопінгу
Instagram jackdawsonfpp
ДіКапріо і Морроне на шопінгу
Instagram jackdawsonfpp

Відомо, що Камілла молодша за Леонардо на 23 роки. Вони вперше потрапили під приціл папараці близько року тому. З тих пір інтерес преси до їхнього союзу не вщухає.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Леонардо ДіКапріо застукали за пікантним заняттям з коханою.

Також повідомлялося, що супутниця ДіКапріо знялася у відвертій фотосесії.

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